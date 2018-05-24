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В Лаишеве состоялись профессиональные пробы для юных кондитеров

24 мая 2018, 02:15

Дегустаторы высоко оценили старания начинающих кондитеров.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Лаишевском технико-экономическом техникуме состоялись профессиональные пробы поварского искусства для детей из Лаишевского реабилитационного центра. Встреча прошла в рамках республиканской акции «Сможем вместе», пишет газета «Камская новь».

Мастер производственного обучения Елена Замазова учила детей с ограниченными возможностями здоровья печь хворост. Вместе со студентами подопечные центра раскатывали тесто, вырезали фигурные полоски и завитушки. После приготовления национального блюда для всех гостей состоялось чаепитие. Дегустаторы высоко оценили старания начинающих кондитеров.

Социальный педагог Татьяна Сагитова поделилась, что после таких мастер-классов некоторые дети-инвалиды обязательно хотят стать поварами.

У воспитанников центра также поинтересовались, почему техникум называется технико-экономическим, какие еще профессии можно здесь получить, есть ли здесь общежитие и как часто студенты проходят практические занятия.


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