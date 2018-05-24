В Лаишеве состоялись профессиональные пробы для юных кондитеров

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Лаишевском технико-экономическом техникуме состоялись профессиональные пробы поварского искусства для детей из Лаишевского реабилитационного центра. Встреча прошла в рамках республиканской акции «Сможем вместе», пишет газета «Камская новь».
Мастер производственного обучения Елена Замазова учила детей с ограниченными возможностями здоровья печь хворост. Вместе со студентами подопечные центра раскатывали тесто, вырезали фигурные полоски и завитушки. После приготовления национального блюда для всех гостей состоялось чаепитие. Дегустаторы высоко оценили старания начинающих кондитеров.
Социальный педагог Татьяна Сагитова поделилась, что после таких мастер-классов некоторые дети-инвалиды обязательно хотят стать поварами.
У воспитанников центра также поинтересовались, почему техникум называется технико-экономическим, какие еще профессии можно здесь получить, есть ли здесь общежитие и как часто студенты проходят практические занятия.