В ИА «Татар-информ» расскажут о миссии посла ЧМ-2018

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 24 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная миссии посла чемпионата мира по футболу FIFA 2018.



В мероприятии примет участие певица, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» Эльмира Калимуллина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

