В конкурсе проектов создания комфортной городской среды участвуют 15 заявок из РТ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Булат Низамиев). К третьему этапу Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды допущены 15 проектов из Татарстана, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
Конкурсанты должны представить проекты развития городских территорий, основываясь на проведенные исследования культурно-исторического наследия города или села. Важные критерии оценки – поддержка местных жителей и проведение общественных обсуждений. Оценивать заявки будет федеральная комиссия.
В рамках проекта Правительство России выделит 5 млрд рублей. Победители конкурса должны будут реализовать свои идеи до конца 2019 года.