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Общество

В конкурсе проектов создания комфортной городской среды участвуют 15 заявок из РТ

24 мая 2018, 00:28

К третьему этапу допущены заявки села Билярск Алексеевского района, Бугульмы, Лаишево, Елабуги и другие.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Булат Низамиев). К третьему этапу Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды допущены 15 проектов из Татарстана, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Конкурсанты должны представить проекты развития городских территорий, основываясь на проведенные исследования культурно-исторического наследия города или села. Важные критерии оценки – поддержка местных жителей и проведение общественных обсуждений. Оценивать заявки будет федеральная комиссия.

В рамках проекта Правительство России выделит 5 млрд рублей. Победители конкурса должны будут реализовать свои идеи до конца 2019 года.


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