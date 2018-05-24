Челнинцы собрали «урожай» медалей на чемпионате России по спортивной акробатике в Воронеже

(Набережные Челны, 24 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские спортсмены оказались на всех ступенях пьедестала на чемпионате России по спортивной акробатике, который проходил в Воронеже.

Первое место в женских парных упражнениях заняли Алия Салахова и Диана Тухватуллина, которых тренируют Наиля Гатауллина и Регина Сухина.

Второе место в женских группах заняли Анастасия Айдукова, Алина Ибатуллина, Виктория Корнийчук. Спортсменки тренируются под руководством Эльмиры Абусевой, Лилии Кирилловой, Татьяны Вареновой.

На третьем месте в женских группах оказались Мария Смолькина, Анна Левашкина, Дарина Крючкова. Вместе с воспитанницами победе порадовались их наставники — Лилия Коробкова и Татьяна Уразбахтина.

Спортсмены соревновались в пяти видах спортивной акробатики: в смешанных парах, мужских и женских парах, а также в мужских и женских групповых выступлениях. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 регионов страны.