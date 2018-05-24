В Казани стартует летний сезон «Зеленого фитнеса»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). «Зеленый фитнес» открывает новый летний сезон 27 мая. Организаторы приглашают жителей и гостей города на открытие четвертого летнего сезона в Парк Горького, на большую зеленую лужайку, в 12.00.



В этом году посетителей ждут ежедневные бесплатные тренировки по танцам, кроссфиту и другим силовым направлениям, а также крупные воскресные фитнес-фестивали.

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На открытии 27 мая выступит видеоблогер и артист музыкального лейбла Black Star — Клава Кока.

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В программе для участников состоится массовая зарядка, спортивные площадки по йоге, зумбе, аэробике и другим направлениям. Юные посетители смогут заняться детским фитнесом и посетить детское научное шоу «Естественно, Наука!». Кроме этого, для детей выступят аниматоры и интерактивы от семейного центра «Галактика ZAR».



Также в рамках открытия состоится мастер-класс по ораторскому искусству, зеленый флешмоб и выступление студии современного танца «Смайлики».