Евгений Колесников: «Мы победили уверенно»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Один из героев первого матча 1/4 плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Нижний Новгород» (84:66), защитник УНИКСа Евгений Колесников, который набрал 16 очков и сделал 6 подборов, подвел итоги встречи.

«Хорошо оцениваю итоги матча, мы победили уверенно, +18. Но следующий матч начнем с нуля даже после уверенной победы. Готовимся играть дальше. Мы настроены завершить серию в три матча, не дав сопернику шансов на его площадке. Если они дома почувствуют уверенность, будет сложно, дома и стены помогают», — сказал Колесников.

Говоря о неудачной игре казанцев в третьей четверти, когда гости смогли сократить отрыв в счете до двух очков, Евгений отметил ряд нюансов. «Гости стали прессинговать, мы не забили несколько бросков, нападение у нас сбилось, но затем наладили игру и в защите, и в нападении, вернув себе преимущество в 10 очков», — отметил защитник команды.

Говоря о формате плей-офф, не дающем на практике преимущество своей площадке команде с более высоким посевом, Колесников заметил, что не игроки выбирают формат. «Нам остается играть по той формуле, которая действует в данный момент, он изменился, не нам его обсуждать — плохо это или хорошо. Нам нужно играть и побеждать в гостях», — резюмировал спортсмен.