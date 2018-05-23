Владислав Трушкин: «Колесников — молодец»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Форвард УНИКСа Владислав Трушкин прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (84:66).

«Мы серьезно готовились к этой серии. Но с „НН“ всегда тяжело играть. Рады, что выполнили установку на игру, кроме третьей четверти, когда у нас случился провал. Но мы вовремя исправились и затем не подпускали соперника ближе, чем на 7 — 9 очков. Но это лишь первая игра», — предостерег Трушкин.

Он также отметил отличную игру Евгения Колесникова, который стал самым результативным в команде. «Он молодец, да и в целом в последние два-три месяца проводит на очень высоком уровне, всегда заряжен на борьбу. Поэтому сегодня он так хорошо и вовремя попадал. Женя и до, и после тренировки всегда отрабатывает броски. А сегодня он попал в игре в нужный момент», — заметил форвард команды.