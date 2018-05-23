Зоран Лукич: УНИКС полностью заслужил победу

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения в Казани в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ от УНИКСа (66:84) признал результат закономерным.

«УНИКС заслужил сегодня победу. Мы перед началом плей-офф поговорили с командой о своих минусах, но сегодня все эти минусы показали сопернику, за что и получили пощечину. УНИКС сегодня показал, почему он стал вторым в регулярном чемпионате», — признался Лукич.

Наставник «НН» констатировал, что травма Владимира Веремеенко заметно осложнила жизнь гостям. «Володя очень уверенно вошел в игру, мы вернули баланс, сократив отрыв до двух очков, но ключевой момент в том, что мы очень мягко начали игру с УНИКСом. Без концентрации. И даже не надо говорить о том, что мы почти достали соперника, потому что после этого были два неточных аллей-упа и неправильные действия в защите. Повторю: УНИКС победил заслуженно. Попробовал донести до игроков, что их ждет в Казани, но они сами так и не смогли понять свои минусы», — отметил он.