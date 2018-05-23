Димитрис Прифтис: «Нижний Новгород» — очень опасный соперник

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ над «Нижним Новгородом» (84:66), признав провал в игре хозяев в третьей четверти.

«Поздравляю команду с победой. Это была трудная игра. „Нижний“ — очень опасная команда, мы это знали. Ожидаем два трудных матча на выезде. У нас не было Джамара Смита, во второй половине выбыл Морис Ндур. Была проблема с фолами у Локетта. Но думаю, что вся команда среагировала, и мы хорошо отзащищались — за исключением третьей четверти, когда мы потеряли концентрацию. Мы слишком легко давали им возможности атаковать со штрафной. Сейчас нужно восстановиться и показать себя. Есть несколько дней для отдыха», — сказал Прифтис.

Наставник УНИКСа прояснил ситуацию со здоровьем Мориса Ндура и Смита. «У Ндура что-то, связанное с аллергией. Он был в больнице. Джамар, вероятно, сыграет в следующем матче. Но не могу сказать точно, посмотрим на его состояние, тогда и решим», — отметил он.

Прифтис признал, что во второй половине его команда плохо держала лучшего снайпера «НН» серба Стевана Еловаца. «Еловац набрал со штрафных 12 очков, всего 14 очков. Не было нужной концентрации. Мы поздно реагировали на его дальние броски, и он сегодня забил много штрафных и вошел в игру. Он особенный игрок, мы его уважаем, против него трудно защищаться», — признался наставник команды.