Зажечь меня сразу у нее не получается: Муж Шурыгиной рассказал о браке

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Муж прославившейся из-за изнасилования Дианы Шурыгиной Андрей Шлянин дал первое интервью, в котором рассказал о браке с юной особой, пишет «СтарХит».



30-летний Андрей работал видеооператором на «Первом канале», благодаря чему и познакомился со своей будущей женой. Как известно, Диана Шурыгина дала ряд интервью в ток-шоу «Пусть говорят» и стала известной на всю Россию. Влюбленные сыграли свадьбу в октябре прошлого года, а вечером их ждал торжественный ужин в одном из ресторанов Москвы. 11-летняя разница в возрасте супругов не смущает.



По словам Андрея, Диана все еще остается ребенком, у нее бывают истерики и капризы. Себя же Шлянин считает очень спокойным человеком, который умеет уходить от бытовых конфликтов.



«Зажечь меня сразу у нее не получается. Обычно я куда-то сруливаю, пытаюсь не вступать в диалог, потому что все перерастает в крик, а я это не люблю», – признался Андрей.



Диана же темпераментная особа и молниеносно заводится. Шлянин даже рассказал, как его жена бросалась одеждой. «Посудой и ножами, слава Богу, не кидается», – признался он. Также Андрей не считает, что Диана не нагулялась. По словам супруга, девушка по клубам не ходит и желания не изъявляет.



Своего мужа Диана считает идеальным. «Она сказала: "Я искала такого же как ты – не богач, не бедный, обычный хороший парень. У нас много общего и не общего"», – поделился Андрей.



Сейчас Шурыгина ищет себя. В этом году она записала несколько песен, а на днях представила дисс на Ольгу Бузову.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) 24 Мар 2018 в 4:52 PDT