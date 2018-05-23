Все новости Татарстан Россия

Культура

Оркестр Sforzando исполнит музыку под «Маленького принца» с Безруковым

23 мая 2018, 23:47

Sforzando представит музыкальное оформление сказки «Маленький принц», которую прочтет Сергей Безруков.
Сергей Безруков принял эстафету благотворительности от Президента Татарстана и мэра Казани
Сергей Безруков покажет моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино» в Казани
Народный артист России Сергей Безруков отмечает юбилей
Сергей Безруков возглавил 3 театра
Сергей Безруков представил в Казани спектакль о «поэте-хулигане» Сергее Есенине

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 24 мая на международном театральном фестивале в Буинске «Буа: Пространство диалога» молодежный оркестр фонда Sforzando представит музыкальное оформление сказки «Маленький принц», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Сказку прочтет народный артист России Сергей Безруков. Безруков – актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист.

Худруком оркестра фонда Sforzando является Данияр Соколов. В составе оркестра выступают молодые музыканты из Казани и Татарстана. Дирижер – Евгений Сакмаров.

Оркестр осуществляет свою работу при поддержке Фонда Президентских Грантов РФ, Министерства Культуры РТ и Музея-заповедника Казанский Кремль.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter