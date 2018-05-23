Оркестр Sforzando исполнит музыку под «Маленького принца» с Безруковым

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 24 мая на международном театральном фестивале в Буинске «Буа: Пространство диалога» молодежный оркестр фонда Sforzando представит музыкальное оформление сказки «Маленький принц», сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Сказку прочтет народный артист России Сергей Безруков. Безруков – актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист.
Худруком оркестра фонда Sforzando является Данияр Соколов. В составе оркестра выступают молодые музыканты из Казани и Татарстана. Дирижер – Евгений Сакмаров.
Оркестр осуществляет свою работу при поддержке Фонда Президентских Грантов РФ, Министерства Культуры РТ и Музея-заповедника Казанский Кремль.