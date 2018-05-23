УНИКС стартовал в плей-офф с победы

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом четвертьфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» со счетом 84:66.

Наша пара нарисовалась еще в апреле, когда нижегородцы де-факто оформили себе место в плей-офф. В последний раз УНИКС и «НН» встречались 29 апреля в Казани, когда хозяева с превеликим трудом и только в овертайме взяли верх (99:93). В первой встрече в сезоне в гостях казанцы также праздновали успех (91:89). Эти цифры красноречиво говорят, насколько трудно было УНИКСу в играх с нижегородцами.

После поражения в Казани «НН» гарантировал себе участие в плей-офф после победы в домашней битве с «Автодором» (84:82). А в последнем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нижегородцы снова победили, пускай и в овертайме, но «Локомотив-Кубань» (92:86). Что и гарантировало «НН» итоговое седьмое место, 10 побед при 14 поражениях, и подтвердило серьезность намерений команды в этом сезоне.

Да, в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС одержал над «НН» 13 побед и лишь дважды проиграл в гостях (10 ноября 2014, 78:89 и 20 марта 2016, 81:91). И в плей-офф весной 2016 казанцы со счетом 3-0 прошли в четвертьфинале «НН», но все это в прошлом.

А ныне именно сербский форвард нижегородцев Стеван Еловац в мае был признан MVP лиги ВТБ. Да и статистика у наших соперников внушает уважение: в регулярном сезоне «НН» лучшая команда Лиги по проценту реализации штрафных бросков (83,1 процента). Пятая команда Лиги по набранным очкам в среднем за игру (85,3 процента). Это будет уже шестой плей-офф в истории нижегородского клуба. Есть и хорошая новость — залечил травму и снова в строю наш «габонский зверь» — Стефан Ласме. Но не сыграл сегодня с «НН» опять же из-за травмы, точнее, болезни американский защитник казанцев Джамар Смит, однако перед матчем он сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ», что через несколько дней он должен вернуться в строй.

Главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич прокомментировал расклад сил перед серией до трех побед. «К плей-офф наша команда готовилась в штатном режиме. Нам важно было восстановиться и залечить болезни, которые вмешивались в тренировочный и игровой процесс в концовке регулярного чемпионата. Наш соперник в этом сезоне демонстрирует очень уверенный и организованный баскетбол. Они знают, что хотят, и добились солидного результата — только два поражения в регулярном чемпионате. УНИКС — не самый удобный соперник в плей-офф. Мы провели две неплохие игры против них, но уступили в концовках, поэтому ни в коем случае не можем расслабляться или думать, что с ними нам может быть попроще, чем с другими командами. Нет никаких сомнений, что УНИКС будет играть только на победу, и не простит нам ни одной ошибки в этой серии», — цитирует Лукича официальный сайт «НН».

И форвард «Нижнего Новгорода», хорошо нам знакомый Вадим Панин на своем клубном сайте поделился ожиданиями от серии с УНИКСом. «После регулярного чемпионата нам дали пару дней отдохнуть немножко. Разгрузить и голову, и физическую форму подобрать. А сейчас в полном объеме начали готовиться. Соперник известен, причем играли с ними только недавно, и все свежо в голове — и комбинации, и все остальное. Шанс всегда есть. Можно даже у ЦСКА выиграть, хотя в это мало кто верит. Другое дело, что в серии это тяжело — ты можешь выиграть одну игру, а серию проиграть. Нужно стараться в каждом матче, а дальше будет видно», — сказал Панин.

Игру хозяева начали в таком составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Трентон Локетт и Евгений Колесников. Начал Эджим, семь очков за три минуты с перехватом, 7:4, девять очков за четверть. В середине четверти при счете 15:10 Антон Понкрашов меняет Локетта. Вскоре вошел в игру Морис Ндур вместо Эджима, Данило Анджушич меняет Колесникова. И когда Ндур после красивого разворота забил свой первый мяч, гости взяли тайм-аут, 21:12. Пришло время сыграть и Павлу Сергееву, а Ндур снова лихо забил, 23:12. Словом, нормально провели первые 10 минут.

А вот первые три минуты второй четверти лучше провели гости, 27:21. Вышел на паркет Владислав Трушкин. В середине четверти после дальнего попадания Колесникова УНИКС восстановил статус-кво, 34:21, хозяева сделали рывок 10-0, 37:21, второй тайм-аут «НН». Под щитом все ровно, 18-18 подборы за первую половину, но гости в три раза чаще теряют мяч, потери 3-9. Пожалуй, это главная цифра по итогам первой половины, счет нормальный — 41:26. Отметим, что лучший бомбардир гостей Стеван Еловац набрал в первой половине 1 очко.

И третью четверть «НН» начал лучше УНИКСа, 43:35. Впервые появился на паркете Андрей Кощеев. От преимущества хозяев осталось всего 5 очков, 45:40. А после потери казанцев и перехвата гости и вовсе сделали счет 47:45. Перелом? Да нет. Вовремя забили «трехи» Колесников и Анджушич, 59:51. И еще раз Колесников точен из-за дуги, 64:55. Именно дальнобойная артиллерия помогла УНИКСу ликвидировать прорыв нижегородцев, за 12 секунд до конца четверти и Трушкин реализовал трехочовый, 67:55. Хотя в итоге и проиграли хозяева десятиминутку, УНИКС стал чаще брать подбор, 28-23 и чаще терять мяч, 7-9. «НН», заметим, ни одной потери за четверть не допустил.

Рывок УНИКСа 11-0, и на табло в дебюте заключительной четверти горит 72:55. Но выводы делать еще рано. Однако «плюс 20», 75:55. Успокоился и сербский наставник «НН» Зоран Лукич, очень эмоционально реагировавший на события первых трех четвертей. Уходит с площадки с пятым фолом форвард гостей Сергей Торопов. Можно и Григорию Шуховцову поиграть, он вышел на замены за 2:10 до конца при счете 80:64 — давно мы не видели его на площадке. Он и поставил точку в матче смачным данком. К этому моменту исход встречи перестал вызывать вопросы. УНИКС не стал добивать соперника, не набрав ни одного очка за три минуты, в плей-офф счет не важен. Главное — победа.

Счет в серии до трех побед стал 1-0. Следующие два матча пройдут в Нижнем Новгороде 26 и 28 мая.

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 84: 66 (25:15, 16:11, 26:29, 17:11). Самые результативные: УНИКС — Эджим (16+7 подборов), Колесников (16); «НН» — Григорьев (12), Еловац (14), Губанов (10).