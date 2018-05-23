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СМИ: Адвокат получил почти полмиллиона долларов за организацию встречи Трампа и Порошенко

23 мая 2018, 22:09

Встреча Трампа и Порошенко состоялась в Вашингтоне в июне 2017 года.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Адвокат Майкл Коэн, который долгие годы представляет интересы Президента США Дональда Трампа, втайне получил около 400 тыс. долларов, чтобы организовать встречу Трампа с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Как отмечают источники в Киеве, деньги были переданы посредниками, которые действовали от имени Порошенко.

На Коэна удалось выйти с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в штате Нью-Йорк. 

Порошенко нужна была встреча с Трампом, похожая на «переговоры», рассказал высокопоставленный сотрудник разведки в администрации украинского лидера. 

По словам другого источника в Киеве, за встречу с Трампом украинская сторона заплатила 600 тыс. долларов.

Встреча Трампа и Порошенко состоялась в Вашингтоне в июне 2017 года.


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