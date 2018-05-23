СМИ: Адвокат получил почти полмиллиона долларов за организацию встречи Трампа и Порошенко

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Адвокат Майкл Коэн, который долгие годы представляет интересы Президента США Дональда Трампа, втайне получил около 400 тыс. долларов, чтобы организовать встречу Трампа с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Как отмечают источники в Киеве, деньги были переданы посредниками, которые действовали от имени Порошенко.

На Коэна удалось выйти с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в штате Нью-Йорк.

Порошенко нужна была встреча с Трампом, похожая на «переговоры», рассказал высокопоставленный сотрудник разведки в администрации украинского лидера.

По словам другого источника в Киеве, за встречу с Трампом украинская сторона заплатила 600 тыс. долларов.

Встреча Трампа и Порошенко состоялась в Вашингтоне в июне 2017 года.