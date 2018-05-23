Помпео предупредил о новых антироссийских санкциях США

(Казань, 23 мая, «Татар-иноформ»). США планируют ввести против России намного больше санкций, чем действует сейчас. Об этом сообщает RT со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

«Знаю, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA. И знаю, что намного больше находится на очереди», — заявил Помпео, выступая в Комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских госслужащих, бизнесменов и некоторых компаний.

17 мая Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции.