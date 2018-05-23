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Экономика и финансы

Помпео предупредил о новых антироссийских санкциях США

23 мая 2018, 21:36

На очереди находится намного больше санкций против РФ, чем действует сейчас, заявил Майк Помпео.
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(Казань, 23 мая, «Татар-иноформ»). США планируют ввести против России намного больше санкций, чем действует сейчас. Об этом сообщает RT со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

«Знаю, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA. И знаю, что намного больше находится на очереди», — заявил Помпео, выступая в Комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских госслужащих, бизнесменов и некоторых компаний. 

17 мая Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции.


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