Марийцы России активно включились в обсуждение вопроса сохранения родных языков

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Проблема сохранения и изучения родных языков стала одной из основных на состоявшемся в Казани совместном заседании Президиума Всемарийского совета и Совета Федеральной национально-культурной автономии марийцев России.

Заседание состоялось в Доме Дружбы народов Татарстана, сообщается на сайте ДДнТ. Оно было приурочено к 100-летию II съезда мари. В июне 1918 года было принято историческое решение об официальном возврате наименования народа на основе его самоназвания — мари вместо черемис.

В работе заседания приняли участие уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Федеральной национально-культурной автономии марийцев России Лариса Яковлева, первый зам. Председателя Правительства Марий Эл, член Президиума Всемарийского Совета Михаил Васютин и другие.

Сегодня в Татарстане проживают более 18 тыс. марийцев. В направленном в адрес участников заседания приветственном слове Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что все народы республики веками живут в мире и согласии, а марийцы отличаются активной работой в области сохранения языков, традиций и культуры своего народа.

Работа проделывается большая, но недостаточная, сообщил председатель национально-культурной автономии марийцев РТ Олег Третьяков. Только в Агрызском районе число детей, изучающих марийский язык, за три года уменьшилось на 50 человек.

«Может ли развиваться многонациональное общество, если начинает гибнуть язык, традиции, обычаи хотя бы одной нации? Нет. В этом случае отмирает нация. Нельзя допустить, чтобы растворился язык народа, исчезла его национальная культура», — отметил он.

Способствовать развитию изучения родных языков — один из приоритетов в деятельности казанской общины народа мари, подчеркнула председатель национально-культурной автономии марийцев Казани Людмила Мусихина.

«Для каждого народа сохранение родного языка — это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций. Нужно обеспечить людям изучение родного языка, проводить работу посредством обмена мнениями, обсуждения. Думаю, что к законопроектам нужно подходить взвешенно», — отметила она.