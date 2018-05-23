Минниханов примет участие в XXII Петербургском международном экономическом форуме

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в XXII Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках форума Президент РТ встретится с представителями зарубежных и отечественных компаний, в том числе SUEZ, MasterCard, Air Liquide, IBM, Yokogawa Electric, «Агроторг», а также примет участие в подписании различных соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, лидер республики планирует встретиться с Его Высочеством Шейхом Сальманом Бин Халифа Аль Халифой (Бахрейн), независимым членом Палаты лордов Великобритании Лордом Уэверли, генсеком Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре Хасаном Аль-Тавади, хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым (Узбекистан), директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым.

Также ожидается участие Минниханова в ряде крупных мероприятий на полях форума: сессия «Инвестиционные возможности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС): приватизация государственных активов в Республике Казахстан», презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, пленарное заседание ПМЭФ-2018, на котором ожидается выступление Президента РФ Владимира Путина.

На повестку форума, который пройдет с 24 по 26 мая, вынесена тема «Экономика доверия».