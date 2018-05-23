В период ЧМ-2018 через Казань проедут 108 бесплатных поездов для болельщиков

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В период проведения чемпионата мира по футболу через Казань проедут более 100 бесплатных дополнительных поездов. На данный момент бронирование мест в этих поездах превысило 50 процентов. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил начальник вокзала Тагир Якубов.

«Внесены некоторые коррективы после проведения Кубка конфедераций, в частности, в логистику движения поездов. Во время проведения Кубка конфедераций все города-организаторы матчей были соединены между собой маршрутами, в период проведения чемпионата мира – не все, есть пересадочные пункты, чтобы отправиться в другой город», – рассказал начальник вокзала Казань-1.

Для организации бесплатной перевозки болельщиков на матчи «Транспортной дирекции» были переданы в аренду 24 железнодорожных состава. Дополнительные поезда будут формироваться как из двухэтажных, так и одноэтажных вагонов, добавил начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.

«Вместимость одного двухэтажного поезда купейного типа превышает 800 мест, обычного одноэтажного купейного поезда – 500 мест. Всего через Казань с прибытием и отправлением будет назначено около 108 поездов. В дополнительных поездах, следующих из Казани, болельщикам предложено около 22,6 тыс. мест. Самые пиковые даты – дни матчей. Мы принимаем почти 38 поездов и отправляем около 39», – уточнил он.

Дополнительные поезда будут курсировать по разработанному расписанию. В Москву для болельщиков назначено 44 бесплатных поезда, в Санкт-Петербург – пять, в Саранск – восемь, в Самару – три, в Нижний Новгород – два, в Екатеринбург и Волгоград – по одному.

«Для посадки болельщикам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, паспорт болельщика и билет на матч. Они регистрируются на сайте РЖД. По электронной регистрации будут допущены в состав поезда, – отметил Коновалов. – У дополнительных поездов будет определенное количество остановок, потому что помимо болельщиков, в них будут проезжать еще и обычные пассажиры, но в других вагонах».