Протоиерей Леонид сравнил воссоздание Собора Казанской иконы Божией матери и Храма Христа Спасителя

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Воссоздание Собора Казанской иконы Божией матери сравнимо по значимости с возведением Храма Христа Спасителя в Москве, заявил Председатель экспертного Совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоирей Леонид (Калинин). Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«После воссоздания Храма Христа Спасителя в Москве, этот Собор — второй объект мирового значения, работа на котором ведется на таком же высоком уровне», — подчеркнул протоиерей Леонид, который принимал активное участие в воссоздании столичного храма. По его словам, в Казани великолепно организована работа лучших подрядчиков страны.

И христианское, и мусульманское общество в Татарстане понимают необходимость восстановления святынь в то время, когда в мире происходит «массовое отпадение от веры», отметил протоиерей Леонид. Он обратил внимание на то, что в этом большая заслуга татарстанских властей.

«Здесь я испытываю то чувство, которое я испытал на возведении Храма Христа Спасителя, это действительно была всенародная стройка, общий порыв. Сейчас здесь, в Татарстане происходит повторение этого удивительного феномена, который как раз доказывает то, что наша страна сильна единством», — заключил протоиерей Леонид.