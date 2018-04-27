Âèíîâíèê ãèáåëè êàçàíñêîãî èíñïåêòîðà ÄÏÑ â 2016 ãîäó îáìàíóë ñóä ïðè ïîìîùè ôèêòèâíîé ñïðàâêè ÐÍÄ

(Êàçàíü, 23 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Âèíîâíèê ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá êàçàíñêèé èíñïåêòîð ÄÏÑ, äâà ãîäà íàçàä îáìàíóë ñóä ïðè ïîìîùè ôèêòèâíîé ñïðàâêè ìåäèêîâ Ðåñïóáëèêàíñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà, ñîîáùèë ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà ÐÒ Ðóñëàí Áàðèåâ.
Êàê ñîîáùèëè ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â Ïðîêóðàòóðå ÐÒ, ñïðàâêó Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîäèñïàíñåð ïðåäîñòàâèë ïî çàïðîñó ñëåäîâàòåëÿ. Ñàì Ñàòðóòäèíîâ ýòó ñïðàâêó íå ïðèíîñèë, íî âèäåë åå ïðè èçó÷åíèè ìàòåðèàëîâ óãîëîâíîãî äåëà.
Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî íî÷üþ 27 àïðåëÿ Àðòóð Ñàòðóòäèíîâ ñïðîâîöèðîâàë ñåðüåçíîå ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ.
Ïðîêóðàòóðà ðåñïóáëèêè èíèöèèðîâàëà ïðîâåðêó â îòíîøåíèè Àðòóðà Ñàòðóòäèíîâà, êîòîðûé 27 àïðåëÿ ñïðîâîöèðîâàë ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ.
Êàê âûÿñíèëà ïðîêóðàòóðà, â ìàðòå 2016 ãîäà Çåëåíîäîëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä îñóäèë Ñàòðóòäèíîâà ïî ñòàòüå «Íåçàêîííûå ïðîèçâîäñòâî, ñáûò èëè ïåðåñûëêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ» íà 1 ãîä è 3 ìåñÿöà óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì íà 3 ãîäà.
Òîãäà ñóä ññûëàëñÿ íà ñîáðàííûå äîêàçàòåëüñòâà, â êîòîðûõ íå áûëî èíôîðìàöèè, ÷òî ïîäñóäèìûé ñîñòîèò íà ó÷åòå ó íàðêîëîãà. Èìåííî ïîýòîìó åìó áûëî íàçíà÷åíî óñëîâíîå íàêàçàíèå.
Ìåæäó òåì ïðîêóðàòóðà âûÿñíèëà, ÷òî Ñàòðóòäèíîâ â òîò ìîìåíò âñå-òàêè íàõîäèëñÿ íà ó÷åòå â íàðêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå çà óïîòðåáëåíèå êàííàáèíîèäîâ. Áîëåå òîãî, ñ ó÷åòà íèêîãäà íå ñíèìàëñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîêóðàòóðà óñòàíîâèëà, ÷òî ÃÀÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð» ïðåäîñòàâèë äëÿ ñóäà ñâåäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè.
Â ðåçóëüòàòå íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ðåñïóáëèêàíñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, â 2016 ãîäó Ñàòðóòäèíîâ ïîëó÷èë ìÿãêèé ïðèãîâîð.