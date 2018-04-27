Âñå íîâîñòè Òàòàðñòàí Ðîññèÿ

Ïðîèñøåñòâèÿ

Âèíîâíèê ãèáåëè êàçàíñêîãî èíñïåêòîðà ÄÏÑ â 2016 ãîäó îáìàíóë ñóä ïðè ïîìîùè ôèêòèâíîé ñïðàâêè ÐÍÄ

23 ìàÿ 2018, 18:15 , Ôîòî: ñîöñåòè

Âèíîâíèê ãèáåëè êàçàíñêîãî èíñïåêòîðà ÄÏÑ â 2016 ãîäó îáìàíóë ñóä ïðè ïîìîùè ôèêòèâíîé ñïðàâêè ÐÍÄ Êàê âûÿñíèëà ïðîêóðàòóðà, ìåäèêè Ðåñïóáëèêàíñêîãî íàðêîäèñïàíñåðà âûäàëè Ñàòðóòäèíîâó ñïðàâêó, ÷òî îí íå ñîñòîèò íà ó÷åòå.

(Êàçàíü, 23 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Âèíîâíèê ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá êàçàíñêèé èíñïåêòîð ÄÏÑ, äâà ãîäà íàçàä îáìàíóë ñóä ïðè ïîìîùè ôèêòèâíîé ñïðàâêè ìåäèêîâ Ðåñïóáëèêàíñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà, ñîîáùèë ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà ÐÒ Ðóñëàí Áàðèåâ.

Êàê ñîîáùèëè ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â Ïðîêóðàòóðå ÐÒ, ñïðàâêó Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîäèñïàíñåð ïðåäîñòàâèë ïî çàïðîñó ñëåäîâàòåëÿ. Ñàì Ñàòðóòäèíîâ ýòó ñïðàâêó íå ïðèíîñèë, íî âèäåë åå ïðè èçó÷åíèè ìàòåðèàëîâ óãîëîâíîãî äåëà.

ÐŸÐ¾ÑÐ²Ð¸Ð»Ð¸ÑÑŒ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ð¸ Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð”Ð¢ÐŸ Ð² ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸, Ð² ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð³Ð¸Ð± Ð¸Ð½ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€ Ð“Ð˜Ð‘Ð”Ð”

Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî íî÷üþ 27 àïðåëÿ Àðòóð Ñàòðóòäèíîâ ñïðîâîöèðîâàë ñåðüåçíîå ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ.

Ïðîêóðàòóðà ðåñïóáëèêè èíèöèèðîâàëà ïðîâåðêó â îòíîøåíèè Àðòóðà Ñàòðóòäèíîâà, êîòîðûé 27 àïðåëÿ ñïðîâîöèðîâàë ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ.

ÐŸÐ¾ÑÐ²Ð¸Ð»Ð¸ÑÑŒ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ð¸ ÑÐ¼ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸ÐµÐ¼ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½ Ð”ÐŸÐ¡ Ð¸ Â«Ð‘ÐœÐ’Â» Ð² ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸

Êàê âûÿñíèëà ïðîêóðàòóðà, â ìàðòå 2016 ãîäà Çåëåíîäîëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä îñóäèë Ñàòðóòäèíîâà ïî ñòàòüå «Íåçàêîííûå ïðîèçâîäñòâî, ñáûò èëè ïåðåñûëêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ» íà 1 ãîä è 3 ìåñÿöà óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì íà 3 ãîäà.

Òîãäà ñóä ññûëàëñÿ íà ñîáðàííûå äîêàçàòåëüñòâà, â êîòîðûõ íå áûëî èíôîðìàöèè, ÷òî ïîäñóäèìûé ñîñòîèò íà ó÷åòå ó íàðêîëîãà. Èìåííî ïîýòîìó åìó áûëî íàçíà÷åíî óñëîâíîå íàêàçàíèå.

Ìåæäó òåì ïðîêóðàòóðà âûÿñíèëà, ÷òî Ñàòðóòäèíîâ â òîò ìîìåíò âñå-òàêè íàõîäèëñÿ íà ó÷åòå â íàðêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå çà óïîòðåáëåíèå êàííàáèíîèäîâ. Áîëåå òîãî, ñ ó÷åòà íèêîãäà íå ñíèìàëñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîêóðàòóðà óñòàíîâèëà, ÷òî ÃÀÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð» ïðåäîñòàâèë äëÿ ñóäà ñâåäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè.

Â ðåçóëüòàòå íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ðåñïóáëèêàíñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, â 2016 ãîäó Ñàòðóòäèíîâ ïîëó÷èë ìÿãêèé ïðèãîâîð.

 


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