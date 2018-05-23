Команда из Казани заняла первое место в конкурсе по автомногоборью

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Казани завершился 12 республиканский конкурс по автомногоборью, в котором приняли участие 150 юношей и девушек из 24 районов и городов Татарстана. Первое место в общекомандном зачете заняли юные автолюбители из столицы РТ.

Второе общекомандное место завоевали воспитанники ДЮАШ Чистопольского района, а третье – Алексеевского района.

В личном зачете третье место занял Анатолий Андронов из Чистопольского района, а первое досталось казанцу Илье Таманину. Второе место заняла Регина Камалиева.

Общаясь с журналистом ИА «Татар-информ» во время конкурса, Регина Камалиева отметила: «Я обязательно выиграю эти соревнования, потому что я долго занималась, усердно готовилась и у меня всегда боевой настрой. Чтобы управлять машиной, каждая девушка должна обладать такими качествами, как смелость, упорство и целеустремленность, потому что у каждого есть страх».