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Экономика и финансы

Фонд поддержки предпринимательства РТ с начала года выдал 57 млн рублей займов

23 мая 2018, 20:14

Общий портфель микрозаймов республиканского Фонда поддержки предпринимательства превысил 730 млн рублей.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). С начала 2018 года республиканский Фонд поддержки предпринимательства выдал 25 микрозаймов на сумму 57,3 млн рублей. При этом совокупный портфель таких займов у фонда перевалил за отметку в 730 млн рублей. Об этом сообщается на официальном портале Минэкономики РТ.

Там указано, что деньги идут на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в Татарстане. Предприниматели могут получить средства по нескольким направлениям. Среди них — производство и переработка, сельское хозяйство, строительство, инновационная деятельность, а также сфера услуг.

Татарстанские предприниматели могут оформить у фонда займ на сумму от 100 тыс. до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев. При этом процентная ставка по такому займу составляет до 8 процентов годовых, подчеркивается в сообщении ведомства.

 


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