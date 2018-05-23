Госсоветнику РТ презентовали будущие интерьеры Собора Казанской иконы Божией матери

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Минтимер Шаймиев провел рабочее совещание на месте строительства Собора Казанской иконы Божией матери. Вместе с Государственным советником РТ объект посетили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, Председатель экспертного Совета по церковному искусству Московской городской епархии протоиерей Леонид и другие официальные лица. Об этом сообщается на официальном портале Президента РТ.

В ходе совещания строители отчитались о ходе воссоздания собора. В настоящее время уже завершено бетонирование малых куполов до отметки + 25 м, шейки главки до отметки +41,5 м, изготовлены и покрыты медью главки центрального купола, завершен монтаж металлического каркаса центрального купола. Кроме того, на фасадах здания появились архитектурные элементы с западной и южной сторон, началось их оштукатуривание. В Верхнем храме забетонированы южные и западные входные группы Собора, выполнены стяжка полов, бетонирование иконостасов и другие работы.

После отчета строителей Минтимеру Шаймиеву презентовали проект будущего интерьера храма.

«Мы, люди разных национальностей и конфессиональной принадлежности, вместе делаем благое дело. Действительно, это храм мирового значения ввиду того, что в христианском мире велико значение Казанской иконы», — подчеркнул Шаймиев.

Он призвал строителей храма максимально эффективно использовать летний период для завершения отделочных работ. Сейчас наступает самый ответственный этап воссоздания святыни, поэтому от мастеров потребуется проявить умения по полной программе, заключил Госсоветник РТ.