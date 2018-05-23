(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Казани на время ЧМ-2018 по футболу ограничат проведение митингов, сообщили ИА «Татар-информ» в исполкоме Казани.

Ограничение на проведение митингов (собраний, пикетов, демонстраций и шествий), не связанных с ЧМ-2018, вводятся с 25 мая по 25 июля. Публичные собрания можно будет проводить в промежутке с 9:00 до 14:00. Их длительность не должна быть больше двух часов, а количество людей не может превышать 150 человек.

Площадки для проведения митингов расположены в Дербышках напротив ДК им. Саид-Галеева и в Юдино у ДК Железнодорожников.