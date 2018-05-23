«КАМАЗ» засекретил трассу для беспилотных автомобилей

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» держит в секрете проект трассы для беспилотных автомобилей, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе челнинского автогиганта.

Речь идет о трассе в центре Казани на ул. Сибгата Хакима, которую сейчас активно возводят рабочие.

«Информирую вас о том, что в настоящий момент пресс-служба ПАО „КАМАЗ“ не располагает возможностью предоставить вам информацию по беспилотным автомобилям в связи с тем, что эти сведения пока составляют корпоративную тайну», — говорится в ответе на запрос агентства.

Не стали раскрывать подробности проекта и в пресс-службе мэрии. Известно, что проект реализуют ПАО «КАМАЗ» и Росавтодор, пояснили в пресс-службе мэрии Казани.