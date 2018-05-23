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Экономика и финансы

«КАМАЗ» засекретил трассу для беспилотных автомобилей

23 мая 2018, 17:42

Трассу для беспилотных автомобилей активно строят в центре Казани на ул. Сибгата Хакима.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» держит в секрете проект трассы для беспилотных автомобилей, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе челнинского автогиганта. 

Речь идет о трассе в центре Казани на ул. Сибгата Хакима, которую сейчас активно возводят рабочие.

«Информирую вас о том, что в настоящий момент пресс-служба ПАО „КАМАЗ“ не располагает возможностью предоставить вам информацию по беспилотным автомобилям в связи с тем, что эти сведения пока составляют корпоративную тайну», — говорится в ответе на запрос агентства. 

Не стали раскрывать подробности проекта и в пресс-службе мэрии. Известно, что проект реализуют ПАО «КАМАЗ» и Росавтодор, пояснили в пресс-службе мэрии Казани.


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