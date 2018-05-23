(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 80-летняя женщина и 59-летний мужчина сгорели в Мамадыше, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В среду около двух часов дня на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение о пожаре на улице Давыдова.

Первые пожарные расчеты ПСЧ №121 были на месте происшествия спустя семь минут. Они обнаружили, что пламенем объяты сарай, гараж и жилой дом.

Больше часа пожарные боролись с огнем. Справившись с возгоранием, огнеборцы стали осматривать завалы сгоревшего дома. В одной из комнат они обнаружили тела 80-летней женщины и 59-летнего мужчины.

Причины трагедии устанавливаются.