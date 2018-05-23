Татарстан стал одним из лидеров рейтинга лучших школ страны

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Татарстан попал в число лидеров рейтинга лучших школ страны. Их выпускники без труда поступают в самые лучшие российские вузы. Результаты исследования размещены на портале RAEX, агентства-составителя рейтинга.

В сообщении отмечено, что критерием качества школ стали результаты поступления их выпускников в отечественные вузы из ТОП-100. При этом размер образовательного учреждения не оказывал решающего влияния на позицию в рейтинге.

Абсолютным лидером оказалась Москва, чьи школы и лицеи заняли 43 процента из первой сотни рейтинга. Тем не менее в него попали и 22 региона страны, чьи выпускники на равных конкурируют со столичными соперниками.

Один из лидирующих регионов — Татарстан. В рейтинге представлено сразу пять республиканских школ — четыре из Казани и одна из Набережных Челнов. Так, на 32-м месте разместился IT-лицей КФУ, на 38-й строчке рейтинга оказался лицей № 131, на 56-м месте значится лицей КФУ имени Н. И. Лобачевского, на 84-м месте указана казанская СОШ № 18 с углубленным изучением английского языка. Рядом с ней, на 87-й позиции, оказалась челнинская гимназия № 26.

«Школы, вошедшие в топ-100 рейтинга по конкурентоспособности выпускников, демонстрируют высокий уровень качества образования. Примерно две трети выпускников этих школ сумели поступить в лучшие вузы России, а в среднем по топ-20 рейтинга этот показатель и вовсе составил 83 процента», — подчеркнули разработчики рейтинга.