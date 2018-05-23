С начала года приставы взыскали в пользу экологов свыше 2,5 млн рублей

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). С начала года приставы взыскали в пользу Министерства экологии и природных ресурсов свыше 2,5 млн рублей, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

За 4 месяца 2018 года в Татарстане было возбуждено свыше 400 исполнительных производств о взыскании задолженностей за нарушения экологического и природоохранного законодательства. Общая сумма задолженностей превысила 3,5 млн рублей.

С начала года приставам удалось взыскать в пользу Министерства экологии и природных ресурсов РТ свыше 2,5 млн рублей, что на 895 тысяч рублей больше по сравнению с прошлым годом.

По 94 исполнительным производствам должников привлекли к административной ответственности. Еще по 53 делам приставами вынесены постановление на ограничение выезда за рубеж.