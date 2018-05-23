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Политика

В ДНР заявили о ликвидации украинских диверсантов

23 мая 2018, 16:50

Террористы использовали знаки отличия российской организации «Сорок сороков».
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о ликвидации группы украинских диверсантов, планировавших проникнуть в Горловку. Об этом сообщает RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

«Террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации „Сорок сороков“», — сказал Басурин, добавив, что планы украинских диверсантов не увенчались успехом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков по захвату Горловки.


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