В ДНР заявили о ликвидации украинских диверсантов

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о ликвидации группы украинских диверсантов, планировавших проникнуть в Горловку. Об этом сообщает RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

«Террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации „Сорок сороков“», — сказал Басурин, добавив, что планы украинских диверсантов не увенчались успехом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков по захвату Горловки.