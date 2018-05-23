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Жительница Казани заплатит за лжедонос на любовника 20 тысяч рублей

23 мая 2018, 16:49

31-летняя женщина, пытаясь скрыть факт измены, обвинила любовника в изнасиловании.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Жительница Казани заплатит за лжедонос на любовника 20 тысяч рублей, сообщил ИА «Татар-информ» исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

8 января 2018 года 31-летняя жительница Казани написала в полицию заявление об изнасиловании.

Проведенные проверки выявили, что факта «надругательства» не было.

Заявительница раскаялась и рассказала, что пыталась таким способом скрыть от мужа факт измены, поэтому обвинила в изнасиловании своего любовника.

Советский районный суд Казани признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей. 


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