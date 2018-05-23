(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Жительница Казани заплатит за лжедонос на любовника 20 тысяч рублей, сообщил ИА «Татар-информ» исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.
8 января 2018 года 31-летняя жительница Казани написала в полицию заявление об изнасиловании.
Проведенные проверки выявили, что факта «надругательства» не было.
Заявительница раскаялась и рассказала, что пыталась таким способом скрыть от мужа факт измены, поэтому обвинила в изнасиловании своего любовника.
Советский районный суд Казани признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.