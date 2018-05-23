Нижегородский аэропорт Стригино повышает объемы пассажиропотока

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Нижегородский аэропорт Стригино в рамках мундиаля принял в обработку более 160 заявок на дополнительный рейсы, сообщает портал Newsnn.ru, ссылаясь на сообщение пресс-службы аэропорта.
Поступили заявки из Уругвая, Швеции, Франции, Португалии, Азербайджана, Англии, Испании, Хорватии, Дании, Польши и Швейцарии. Таким образом, вместе с дополнительной нагрузкой в дни проведения чемпионата аэропорт готов принять на 50 тыс. людей больше обычного уровня пассажиропотока.
В настоящее время прием заявок продолжается.