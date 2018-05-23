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Общество, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Нижегородский аэропорт Стригино повышает объемы пассажиропотока

23 мая 2018, 19:48

Вместе с дополнительной нагрузкой аэропорт готов принять на 50 тыс. пассажиров больше обычного уровня пассажиропотока.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Нижегородский аэропорт Стригино в рамках мундиаля принял в обработку более 160 заявок на дополнительный рейсы, сообщает портал Newsnn.ru, ссылаясь на сообщение пресс-службы аэропорта.

Поступили заявки из Уругвая, Швеции, Франции, Португалии, Азербайджана, Англии, Испании, Хорватии, Дании, Польши и Швейцарии. Таким образом, вместе с дополнительной нагрузкой в дни проведения чемпионата аэропорт готов принять на 50 тыс. людей больше обычного уровня пассажиропотока.

В настоящее время прием заявок продолжается.


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