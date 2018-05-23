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Экономика и финансы

Татарстан снова вошел в пятерку лидеров социально-экономического развития

23 мая 2018, 16:25

За год РТ улучшила свое экономическое положение среди субъектов страны.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Татарстан вошел в пятерку лидеров свежего рейтинга социально-экономического развития российских регионов. За год республика переместилась с пятого на четвертое место списка, сообщает официальный портал Минэкономики РТ.

Там указано, что рейтинг составлен в преддверии Петербургского международного экономического форума-2018 (ПМЭФ) и учитывает множество социальных и экономических факторов. Среди них — эффективность и объем экономики региона, показатели его бюджета и социальной сферы.

По сравнению с прошлым годом Татарстан улучшил свое положение, переместившись с 5-го на 4-е место. В первой тройке оказались Москва, Санкт-Петербург, а также ХМАО-Югра.

 


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