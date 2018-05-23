Сборка автомобилей из проекта «Кортеж» может быть перенесена в Татарстан

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Сборка автомобилей Aurus из проекта «Кортеж» может быть перенесена в Татарстан, сообщает RNS со ссылкой на гендиректора компании Aurus (совместное предприятие НАМИ и Sollers) Герхарда Хильгерта.

Сейчас автомобили собирают на мощностях НАМИ. Это позволяет производить до 220 автомобилей в год.

При объеме заказов более 1,5 тыс. штук сборка Aurus может быть организована на мощностях Sollers в Татарстане или Ульяновской области.

Отмечается, что первый частный покупатель Aurus получит автомобиль в марте-апреле 2019 года

Проект стоимостью 12,4 млрд рублей разрабатывается с 2012 года.