В Елабужском районе РТ завершается посевная кампания

(Елабуга, 23 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе завершается посевная кампания, работы завершены на более чем 90 процентов. На сегодня из запланированных 40,4 тыс. га засеяно свыше 36 тыс. га площадей. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства.

Аграрии отмечают, что в этом году посевная кампания поздно началась и поэтому выдалась сложной. «В предыдущие годы мы посевную заканчивали к 9 мая, бывало, и к 1 мая, и даже холодная погода была благоприятной для посевных. В этом году из-за особенностей погоды поверхность земли твердая, а снизу влажная», – делится агроном с 50-летним стажем Роберт Зарипов. Несмотря на 70-летний возраст, он продолжает трудиться в ОАО «Елабужское ХПП».

Как отмечают в Управлении сельского хозяйства, в этом году ситуация осложнилась тем, что к посевным работам из-за погодных условий приступили с опозданием, в результате чего земля осела, и почва поспела неравномерно. Механизаторам тяжело обрабатывать твердую почву. Сегодня из 11 хозяйств Елабужского района четыре агрофирмы завершили посевные работы. В передовиках — хозяйства «Светлая Долина», «Колос», «Яшь куч», «Юраш».

