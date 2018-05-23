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В Заинской ГИБДД назначен новый начальник

23 мая 2018, 16:11 , Фото: zainsk-inform.ru

В Заинской ГИБДД назначен новый начальник На должность нового начальника отделения ГИБДД МВД России по Заинскому району назначен 34-летний капитан полиции Рамиль Гарифуллин.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). На должность нового начальника отделения ГИБДД МВД России по Заинскому району назначен 34-летний капитан полиции Рамиль Гарифуллин, сообщают «Новости Заинска».

Рамиль Гарифуллин родился в ноябре 1984 года в Альметьевске. Получил высшее юридическое образование. Службу в структуре МВД в Альметьевской ГИБДД начал в 2007 году.

Пройдя первоначальную подготовку, в 2008 году был назначен на должность госинспектора по безопасности дорожного движения.

С 2008 года по 2014 год Гарифуллин работал в отделе регистрации, а в 2014 году его назначили старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения по Альметьевскому району и городу.

Рамиль Гарифуллин женат, воспитывает двоих детей.


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