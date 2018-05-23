Рустам Минниханов в Нижнекамске поздравил химиков с профессиональным праздником

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Рустам Минниханов поздравил работников химической отрасли с республиканским Днем химика. Празднование события прошло в Нижнекамске, сообщается на официальном портале Президента РТ.

Перед началом торжеств лидер республики вместе с другими почетным гостями осмотрел выставку татарстанских предприятий нефтехимической отрасли.

Проекты, реализованные в нефтехимической отрасли республики, позволяет ей оставаться конкурентной в России и за рубежом, заметил Минниханов. Он подчеркнул, что химия и нефтехимия были и остаются точками экономического роста Татарстана.

После поздравлений Президент РТ наградил ветеранов и ударников отрасли государственными и ведомственными наградами. Вечером 25 мая всех участников празднования ожидает концерт, спортивные соревнования и вечеринка.