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Сельское хозяйство

В Татарстане яровыми культурами засеяно более 90 процентов площадей

23 мая 2018, 20:52

В нескольких хозяйствах республики завершили сев яровых культур.
В Татарстане яровыми культурами засеяно 87 процентов площадей
В Татарстане яровыми культурами засеяно почти 70 процентов площадей
В Татарстане яровыми культурами засеяно 93 процента от запланированной площади
В Татарстане 90 процентов от запланированной площади засеяно яровыми культурами
В РТ яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 98 процентов площадей

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Татарстане яровые культуры посеяны на площади 1 млн 615 тыс. га, что составляет 91 процент от плана, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Яровыми зерновыми культурами засеяна площадь 973,2 тыс. га, или 95 процентов от плана. Подсолнечник посеян на площади 117,4 тыс. га (91 процент), рапс – 101,9 тыс. га (94 процента).

Картофелем занята площадь 2,9 тыс. га (51 процент), овощами – 1,5 тыс. га (67 процентов).

В ряде хозяйств республики уже завершили сев яровых культур.  


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