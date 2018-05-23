В Татарстане яровыми культурами засеяно более 90 процентов площадей

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Татарстане яровые культуры посеяны на площади 1 млн 615 тыс. га, что составляет 91 процент от плана, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Яровыми зерновыми культурами засеяна площадь 973,2 тыс. га, или 95 процентов от плана. Подсолнечник посеян на площади 117,4 тыс. га (91 процент), рапс – 101,9 тыс. га (94 процента).
Картофелем занята площадь 2,9 тыс. га (51 процент), овощами – 1,5 тыс. га (67 процентов).
В ряде хозяйств республики уже завершили сев яровых культур.