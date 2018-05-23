Экс-солистка «Тату» показала подросшего сына

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Экс-солистка «Тату» Лена Катина показала подросшего сына Александра. 22 мая мальчику исполнилось три года. Исполнительница отметила, что ей не верится, что сын так успел вырасти.



«Даже не верится, что прошло уже 3 года с тех пор, как мой сын Александр появился на свет! Я помню этот день до минут! Он перевернул мою жизнь с ног на голову и теперь уже она никогда не станет прежней! И Слава Богу! Я уже не понимаю, как можно было жить без моего чудесного гномика все эти годы! А вообще я поняла, что день рождения ребенка-это на самом деле праздник родителей в первую очередь, так что с днем рождения сына меня и папу», – написала Лена на своей странице в Instagram`e.



Поклонники присоединились к поздравлениям. «С днем рождения сына!», «С днем рождения Александр! Какой милый, рыженький, в маму!», «Поздравляю! Пусть растет малыш здоровым и счастливым!» – пожелали подписчики.



В 2013 году Лена Катина вышла замуж за своего гражданского супруга Сашо Кузмановича. 40-летний музыкант родом из Словении, он был солистом известной американской группы A New Vise, сотрудничал с музыкантом из легендарной группы Offspring Роном Вэлти, а также с рэпером Puff Daddy.

Вместе влюбленные уже восемь лет. Они познакомились на вечеринке в 2002 году, но только в 2010 году они пригляделись друг к другу, и их страсть воспылала с необычайной силой.

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