(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Татарстане все желающие могут поучаствовать во всероссийском учете вальдшнепа, сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.

Учет будет проходить 26 мая на всей территории РФ, в том числе и в Татарстане с 20 часов до 22 часов.

Все желающие участвовать могут прибыть в охотничьи угодья на данное мероприятие.

После учета следует заполнить карточку и направить ее в комитет для дальнейшей обработки данных до 15 июня. Саму карточку можно получить в Госкомитете или распечатать самостоятельно из специального раздела.