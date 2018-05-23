(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Прикованная к кровати 63-летняя женщина сгорела в собственном доме в Мензелинске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в частном доме на улице Некрасова пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в среду утром.
Пожарных у горящего дома встретили соседи, которые сообщили, что в доме может находиться пожилая хозяйка, которая прикована к кровати.
Пожарные проникли внутрь горящего дома, где в одной из комнат на полу рядом со сгоревшей кроватью обнаружили тело хозяйки.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
Полностью выгорели две комнаты в доме общей площадью 15 кв. метров.