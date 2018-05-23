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Наука и образование

Нижнекамские маляры-отделочники сдали демонстрационный экзамен

23 мая 2018, 18:24

Все студенты, сдавшие экзамен, получат паспорт профессии мирового образца и смогут работать за рубежом.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Нижнекамские студенты 4-го курса политехнического колледжа сдали демонстрационный экзамен, сообщает НТР-24.

Во время экзамена студенты стараются выполнить задачу в установленный временем срок, их работу контролируют кураторы. Особенность экзамена заключается в том, что смотрящие приехали из разных городов Татарстана.

Эксперт демонстрационного экзамена Надежда Петрова рассказала, что российский уровень даже сложнее, чем мировой, так как у нас больше декоративных элементов. По ее словам, рабочие профессии сейчас становятся более востребованными и популярными среди молодежи. Несколько лет назад педагоги не могли набрать полноценные группы маляров-отделочников, а на сегодняшний день даже будущие дизайнеры пытаются вникнуть в азы своего дела.

Все студенты, сдавшие экзамен, получат паспорт профессии мирового образца и смогут работать за рубежом. Также ребята смогут принять участие в чемпионате Worldskills с учетом возрастных критериев.


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