В Казани улица Бондаренко станет шире

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Казани городские власти намерены расширить улицу Бондаренко, сделав ее четырехполосной, а закрытие улицы Хакима не должно произойти до начала лета. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

«Благодаря поддержке руководства республики улица Бондаренко станет полукилометровой дорогой в четыре полосы с тротуарами с каждой стороны. Работы будут завершены в срок — в конце мая или первой декаде июня», — рассказал Фаттахов.

Расширение дороги обойдется бюджету в 139 млн рублей. Теперь по ней можно будет доехать прямо до центра семьи «Казань», где разместится фан-зона ЧМ.

При этом пришлось переселить 5 жилых домов, находящихся на пути дороги. На переселение жителей потратили 48 млн рублей, уточнил Фаттахов.

Продолжая дорожную тему, Фаттахов пообещал не перекрывать автомобильное движение по улице Сибхата Хакима до начала июня. «Мы прекрасно понимаем, какие сложности будут у наших жителей», — сказал он.