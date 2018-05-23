Лучшие книги Таткнигоиздата представят на фестивале «Красная площадь-2018»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Лучшие книги Татарского книжного издательства представят на книжном фестивале «Красная площадь», который пройдет в Москве с 31 мая по 3 июня, сообщает пресс-служба издательства.



Таткнигоиздат представит 350 наименований книг общим количеством свыше 1600 экземпляров разножанровой литературы. Посетителей татарстанского стенда в павильоне «Регионы России» ждет дегустация чак-чака. Гостям стенда будет представлено одно из новых изданий – иллюстрированная книга «Секреты татарской кухни» с рецептами самых распространенных и популярных блюд татарской кухни.



А 31 мая в полдень состоится презентация уникальной книги-альбома, посвященная казанской правительнице XVI века Сююмбике. В книге представлены работы художников Баки Урманче, Чингиза Ахмарова, Ильдара Зарипова, Канафи Нафикова и многих других. Книга также содержит яркие образцы татарского фольклора – баиты и мунаджаты, стихи известных поэтов Татарстана, посвященные царице.



Это четвертое по счету участие Татарского книжного издательства в фестивале, и каждый раз стенд издательства посещало большое количество книголюбов из России и зарубежных стран, а также почетные гости мероприятия. В 2015 году стенд Таткнигоиздата посетил Президент России Владимир Путин, а в 2016 году – Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В Казани Летний книжный фестиваль состоится 10 и 11 июня.