Операция по освобождению районов Дамаска от боевиков завершена

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что пригороды Дамаска были очищены от сил боевиков, пишет «Газета.Ru».

Центром по примирению враждующих сторон была проведена беспрецедентная гуманитарная операция. По словам Рудского, чтобы избежать больших человеческих потерь, через гумкоридоры были выведены 180 тыс. человек.

«Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома», – отметил генерал.

21 мая сирийские военные силы разгромили силы террористов группы «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация).