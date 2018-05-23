Онкологи, психологи и юристы встретятся с онкобольными Набережных Челнов и ответят на их вопросы

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Набережные Челны профессиональные онкологи, психологи и юристы встретятся со всеми желающими больными раком и ответят на их вопросы, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Образовательная встреча пройдет в центре поддержки людей с онкологическими заболеваниями и их близких «Второе дыхание».

Организовувают образовательную «школу» Республиканский клинический онкологический диспансер, Больницей скорой медицинской помощи Челнов, и общественная организация «Рак победим»..

После лекции участники «Школы пациентов» смогут задать вопросы специалистам и получить рекомендации по частным случаям. Мероприятие проводиться для больных раком и их родственников.