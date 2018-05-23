(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия сервиса Booking.com на территории РФ, сообщает «Российская газета».

В Ростуризме отметили, что никаких полномочий запретить пользоваться этим сервисом не имеют, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности.

Федеральное агентство по туризму РФ уточнило, что не поддерживает это предложение, так как сервис востребован среди граждан России, которые регулярно используют его для организации самостоятельных туристических поездок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство культуры РФ поручило Ростуризму рассмотреть возможность запретить деятельность Booking.com на территории страны.