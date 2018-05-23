Песков: На переговорах с Болгарией не обсуждались энергопроекты

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Президент РФ Владимир Путин и его болгарский коллега Румен Радев не ставили задачи обсуждения энергопроектов, сообщил ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Главы обеих стран отметили, что после долгого перерыва контакт был возобновлен на самом высоком уровне, и он будет продолжен. Существует много тем по экономической кооперации.

Болгария проявляет заинтересованность в сопричастности к международным энергопроектам, но этот вопрос должен быть вынесен на отдельное обсуждение, отметил представитель Кремля. «Это отдельная тема, которая требует гарантий с болгарской стороны и так далее», — рассказал он.