На горячую линию Минюста РТ по вопросам бесплатной юридической помощи поступило 140 звонков

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). С начала 2018 года на горячую линию Министерства юстиции Республики Татарстан поступило 140 звонков, касающихся получения бесплатной юридической помощи. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Он подчеркнул, что по телефону (843) 223-02-13 у специалистов Министерства юстиции Республики Татарстан можно узнать все подробности получения бесплатных юридических услуг.

В 2017 году на горячую линию поступило около 600 звонков.

