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На горячую линию Минюста РТ по вопросам бесплатной юридической помощи поступило 140 звонков

23 мая 2018, 15:08

По телефону (843) 223-02-13 у специалистов Министерства юстиции РТ можно узнать все подробности получения бесплатных юридических услуг.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). С начала 2018 года на горячую линию Министерства юстиции Республики Татарстан поступило 140 звонков, касающихся получения бесплатной юридической помощи. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Он подчеркнул, что по телефону (843) 223-02-13 у специалистов Министерства юстиции Республики Татарстан можно узнать все подробности получения бесплатных юридических услуг.

В 2017 году на горячую линию поступило около 600 звонков.
 


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