«Роснефть» нашла новые залежи нефти в Ираке

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Дочернее предприятие «Роснефти» компания Bashneft International B.V. обнаружила новое нефтяное месторождение в Ираке. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Месторождение уже получило собственное имя — «Салман». Его запасы еще не изучены, но первые тесты показали потенциал для промышленной разработки нефтеносного участка.

«Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов», — указано в сообщении компании.