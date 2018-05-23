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Экономика и финансы

«Роснефть» нашла новые залежи нефти в Ираке

23 мая 2018, 19:20

Иракские месторождения «Роснефти» могут иметь промышленные запасы углеводородов.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Дочернее предприятие «Роснефти» компания Bashneft International B.V. обнаружила новое нефтяное месторождение в Ираке. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Месторождение уже получило собственное имя — «Салман». Его запасы еще не изучены, но первые тесты показали потенциал для промышленной разработки нефтеносного участка.

«Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов», — указано в сообщении компании.

 


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