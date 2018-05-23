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В Арском районе бык насмерть затоптал жителя Михайловки

23 мая 2018, 14:41 , Фото: Следственный комитет России

В Арском районе бык насмерть затоптал жителя Михайловки 55-летний мужчина пытался помочь соседям вывести на пастбище стадо коров.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Арском районе бык насмерть затоптал жителя села Михайловка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Накануне утром 55-летний местный житель пришел помочь соседям вывести на пастбище стадо коров, но сперва решил запереть быка в стойле. Внезапно животное уронило его на землю и принялось топтать, затем подняло на рога и швырнуло в забор.

Мужчина успел пролезть в разбитую ограду, когда на помощь прибежала хозяйка стада. Она успокоила быка и вызвала медиков, однако сосед скончался еще до их появления.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте трагедии работают следователи.


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