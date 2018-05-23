В Арском районе бык насмерть затоптал жителя Михайловки

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Арском районе бык насмерть затоптал жителя села Михайловка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Накануне утром 55-летний местный житель пришел помочь соседям вывести на пастбище стадо коров, но сперва решил запереть быка в стойле. Внезапно животное уронило его на землю и принялось топтать, затем подняло на рога и швырнуло в забор.

Мужчина успел пролезть в разбитую ограду, когда на помощь прибежала хозяйка стада. Она успокоила быка и вызвала медиков, однако сосед скончался еще до их появления.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте трагедии работают следователи.