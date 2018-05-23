Более тысячи студентов и выпускников ссузов Татарстана сдадут демо-экзамен Worldskills

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В 2018 году в Татарстане демо-экзамен по стандартам Worldskills в добровольном порядке сдадут 1 тысяча 254 студента и выпускника образовательных учреждений республики – техникумов, колледжей, ссузов и школ.

Татарстан наряду с 52 регионами России получил право участия в пилотной апробации экзамена по форматам международной организации. Экзаменация по 27 самым востребованным в республике компетенциям стартовала 14 апреля на площадках 31 образовательного учреждения и завершится 1 июля.

В 2017 году республика уже принимала участие в первой в России апробации демоэкзамена Worldskills. На тот момент на проведение заявилось 20 регионов страны, а в Татарстане экзамен сдали 174 человека по 9 компетенциям, рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В последние года республика активно развивает систему профессионального образования. В настоящее время создано уже 25 ресурсных центров, еще шести (образовательным организациям – прим. Т-и) этот статус будет присвоен в текущем году. Необходимым условием развития этих ресурсных центров и системы профессионального образования в целом является объективная и независимая оценка качества профессионального образования. <..> Такой системой постепенно становится Worldskills», – подчеркнул Андрей Поминов.

Справка ТИ. Начиная с 2013 года профессиональные образовательные организации республики (вузы, ссузы, школы) вовлечены во всемирное движение Чемпионата рабочих профессий Worldskills. Профессиональные соревнования, приближенные к формату Worldskills, стали проводиться не только на федеральном и региональном уровнях, но и в масштабах районов Татарстана, крупных предприятий и центров подготовки кадров.Технологии активно внедряются в образовательный процесс, в процедуры аттестации студентов и выпускников.

Цель апробаций и постепенного внедрения технологий Worldskills – создание и повсеместное использование единой системы аттестации выпускников в структуре среднеспециального образования по аналогии с ЕГЭ и ОГЭ в структуре высшего образования. По оценкам экспертов, это может произойти уже к 2022 году.

В отличие от традиционных выпускных теоретических экзаменов, в системе Worldskills разработаны практические блоки, которые позволяют оценить реальные знания и навыки будущего специалиста. Оценивают участников испытаний Worldskills эксперты, аттестованные Союзом Worldskills, а не преподователи вузов, таким образом, в новом формате исключен риск неквалифицированной, субъективной или искаженной оценки знаний выпускника.